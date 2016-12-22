ФОМ выявил неприязнь россиян к профессиям полицейских и политиков

Россияне выразили неприязнь к работе полицейских, судей и политиков, следует из опроса Фонда «Общественное мнение», передает «РИА Новости».
Во время проведения исследования у россиян спросили, есть ли профессии, представители которых вызывают у них настороженность и неприязнь. В результате 12% опрошенных заявили о «сотрудниках полиции, МВД, ФСБ», 5% — о юристах, судьях и прокурорах. По 4% россиян выразили неприязнь к политикам, а именно депутатам, чиновникам, а также медикам. Помимо этого, 3% респондентов с настороженностью относятся к продавцам, а 2% — к коллекторам. Однако 63% россиян не смогли назвать вызывающие неприязнь профессии.
При этом большинство опрошенных назвали самыми желаемыми профессиональными сферами для своих детей здравоохранение (20%), военную службу (14%), а также финансовую сферу и банковские услуги (10%).
Кроме того, в качестве предпочтительных сфер работы назывались спорт, работа в правоохранительных органах, силовых структурах или МЧС (по 9%). Несколько менее популярны оказались образование, государственное, муниципальное управление (по 8%), частное предпринимательство, культура и искусство, судебные органы и юриспруденция (по 7%).
Промышленность и добывающие отрасли получили по 5% голосов. То же количество голосов набрала профессия инженера.
Опрос был проведен 23–24 июня в 53 субъектах России среди 1,5 тыс. человек.