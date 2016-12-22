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На Украине заявили о претензиях на земли России и Польши
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На Украине заявили о претензиях на земли России и Польши
Украинский кризис, 18:25
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На Украине заявили о претензиях на земли России и Польши

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок во время выступления в эфире телеканала «112. Украина» заявил, что не согласен с тезисом о том, что его страна должна быть преемницей УССР, которую он назвал «оккупационной властью». По его словам, территория Украины до 1921 года была в 1,6 раз больше нынешней. Среди территорий, которых, по мнению Тягнибока, тогда лишилась Украина, он назвал Крым, Стародубщину (Брянскую область), Холмщину (область в Польше), Надсанье (Польша), а также Лемковщину (Словакия).

При этом Тягнибок указал, что сейчас Украина уважает государственные границы, которые сложились после Второй Мировой войны.

Лидер партии «Свобода» также заявил, что «Российская империя не может существовать без Украины», а «Московия в дальнейшем распадется на 20-25 независимых государств», среди которых он упомянул Башкирию и Татарстан.

Также Тягнибок пожаловался на то, что Россия постоянно заимствовала украинскую культуру. В качестве примера он привел советским Марш авиаторов, который, по его словам, был скопирован с песни Сечевых стрельцов.

В марте 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Тягнибока, обвинив его в участии в банде, убивавшей российских военнослужащих во время военных действий в Чечне.

Теги: Украина , Олег Тягнибок
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