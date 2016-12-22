Против красноярского чиновника возбудили дело за взятку от китайца за лес

В Красноярском крае в отношении главы Богучанского района Александра Бахтина и депутата регионального законодательного собрания Юрия Ефимова возбуждено уголовное дело за взятку в размере 10 млн руб. от гражданина Китая. Об этом сообщает региональное следственное управление СК.
По версии следствия, подозреваемые получили взятку от гражданина КНР за покровительство при осуществлении лесозаготовок. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).
Как уточняет СК, Бахтин уже содержится под стражей за другое преступление. Ефимов был задержан сотрудниками УФСБ в Томске, его доставят в Красноярск.
Главу Богучанского района задержали в мае 2018 года, однако официальный представитель главного краевого следственного управления СК Ольга Дегидь не стала раскрывать РБК подробности дела в интересах следствия.
Бахтин возглавлял администрацию района с 2005 года. Телекомпания ТВК отмечала, что его жители неоднократно обвиняли Бахтина в коррупции. Агентство Sibnovosti сообщало, что в 2016 году специальная комиссия во главе с руководителем администрации губернатора Сергеем Пономаренко приезжала в район разбираться в этой ситуации. В результате выяснилось, что Бахтину доверяют всего 11% жителей. При этом другой фигурант уголовного дела Юрий Ефимов назвал результаты проверки фальсификацией. В 2016 году он занимал пост Богучанского районного совета депутатов.