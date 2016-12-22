В Тюмени в ДТП с участием спикера гордумы погибли два человека

В Тюмени в ДТП с участием председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева погибли водитель и пассажир такси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе головного офиса такси «Максим».
В пресс-службе такси добавили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. «С родственниками водителя уже ведется работа. Родственники пассажира еще не установлены», — уточнил представитель «Максима».
По данным издания 72.ru, ДТП произошло около полуночи 25 июня на трассе Тюмень — Курган. Toyota Land Cruiser и такси Toyota Avensis столкнулись, из-за чего вторая машина загорелась. В салоне такси были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, которые приводит 72.ru, внедорожник выехал на встречную полосу.
По информации портала, позднее стало известно, что за рулем Toyota Land Cruiser находился спикер гордумы. Пресс-секретарь думы Сергей Путильцев подтвердил факт аварии, отметив, что Еремеев находится в больнице.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.