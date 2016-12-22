Вторая волна кассовой реформы обойдется малому бизнесу в 31 млрд руб.

К 1 июля 2018 года на работу с онлайн-кассами должны перейти 950 тыс. предпринимателей. По оценкам экспертов, покупка и установка касс обойдется малому бизнесу в 31 млрд руб., но тратить их предприниматели не спешат

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Кассовая реформа, которую государство инициировало в 2016 году, достигла второй стадии. К 1 июля 2018 года на новую технику должны перейти предприниматели, которые работают на вмененной (ЕНВД) и патентной (ПСН) системах налогообложения и используют труд наемных работников. Таких компаний в России, по оценкам ФНС, порядка 950 тыс.; уже установили или установят кассы в ближайшее время около 600 тыс. предпринимателей, подсчитали в «СКБ-Контур». Это малый и микробизнес, который раньше зачастую обходился вообще без касс.

Сегодня, по подсчетам оператора фискальных данных ofd.ru, один предприниматель при переходе на онлайн-кассы в среднем потратит от 29,2 тыс. до 37,4 тыс. руб. В затраты включена онлайн-касса (18 тыс. руб.), фискальный накопитель сроком действия 15 месяцев (7,5 тыс. руб.) или 36 месяцев (12,5 тыс. руб.) и услуги ОФД на 15 месяцев (3,7 тыс. руб.) или 36 месяцев (6,8 тыс. руб.). Также на рынке есть комплексные предложения для малого и микробизнеса — они обойдутся до 20 тыс. руб. Общие инвестиции участников второй волны реформы в ofd.ru оценили порядка 31 млрд руб. По данным оператора, за год работы новая техника уже увеличила рост налоговых поступлений в бюджет на 32%.

Платить бизнес не спешит. Опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» в апреле 2018 года, показал: среди компаний, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля, 32% заявили, что не планируют приобретать онлайн-кассу, а еще 15% даже не знают о такой необходимости. «Судя по темпам подключений, маленький бизнес экономит на всем и надеется до последнего, что все отменят», — говорит эксперт компании «СКБ-Контур» Оксана Кобзева​.

«Среди наших клиентов интернет-магазинов до сих пор остается более 60% компаний, которые не решили вопрос установки онлайн-касс, — рассказал РБК Дмитрий Коробицын, генеральный директор дистрибьютора товаров для взрослых «Поставщик счастья». — Думаю, они начнут действовать, только когда появятся первые штрафы». По словам Дмитрия Константинова, юриста «Ильяшев и партнеры», если используется касса старого образца или не отвечающая установленным требованиям, штраф составляет до 10 тыс. руб.