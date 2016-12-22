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Вторая волна кассовой реформы обойдется малому бизнесу в 31 млрд руб.
Свое дело, 09:58
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Вторая волна кассовой реформы обойдется малому бизнесу в 31 млрд руб.
К 1 июля 2018 года на работу с онлайн-кассами должны перейти 950 тыс. предпринимателей. По оценкам экспертов, покупка и установка касс обойдется малому бизнесу в 31 млрд руб., но тратить их предприниматели не спешат
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Кассовая реформа, которую государство инициировало в 2016 году, достигла второй стадии. К 1 июля 2018 года на новую технику должны перейти предприниматели, которые работают на вмененной (ЕНВД) и патентной (ПСН) системах налогообложения и используют труд наемных работников. Таких компаний в России, по оценкам ФНС, порядка 950 тыс.; уже установили или установят кассы в ближайшее время около 600 тыс. предпринимателей, подсчитали в «СКБ-Контур». Это малый и микробизнес, который раньше зачастую обходился вообще без касс.

ФНС получила основные данные об отсутствии онлайн-касс от покупателей
Бизнес

Сегодня, по подсчетам оператора фискальных данных ofd.ru, один предприниматель при переходе на онлайн-кассы в среднем потратит от 29,2 тыс. до 37,4 тыс. руб. В затраты включена онлайн-касса (18 тыс. руб.), фискальный накопитель сроком действия 15 месяцев (7,5 тыс. руб.) или 36 месяцев (12,5 тыс. руб.) и услуги ОФД на 15 месяцев (3,7 тыс. руб.) или 36 месяцев (6,8 тыс. руб.). Также на рынке есть комплексные предложения для малого и микробизнеса — они обойдутся до 20 тыс. руб. Общие инвестиции участников второй волны реформы в ofd.ru оценили порядка 31 млрд руб. По данным оператора, за год работы новая техника уже увеличила рост налоговых поступлений в бюджет на 32%.

Платить бизнес не спешит. Опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» в апреле 2018 года, показал: среди компаний, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля, 32% заявили, что не планируют приобретать онлайн-кассу, а еще 15% даже не знают о такой необходимости. «Судя по темпам подключений, маленький бизнес экономит на всем и надеется до последнего, что все отменят», — говорит эксперт компании «СКБ-Контур» Оксана Кобзева​.

«Среди наших клиентов интернет-магазинов до сих пор остается более 60% компаний, которые не решили вопрос установки онлайн-касс, — рассказал РБК Дмитрий Коробицын, генеральный директор дистрибьютора товаров для взрослых «Поставщик счастья». — Думаю, они начнут действовать, только когда появятся первые штрафы». По словам Дмитрия Константинова, юриста «Ильяшев и партнеры», если используется касса старого образца или не отвечающая установленным требованиям, штраф составляет до 10 тыс. руб.

Онлайн-реформа

Поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов» подписал Владимир Путин 3 июля 2016 года. Реформа проходит в несколько этапов. С середины 2016 года кассы нового типа начали внедрять первые добровольцы, в феврале 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать аппараты старого образца, а к лету 2017 года подключить онлайн-аппараты должны были предприниматели, работающие на основной системе налогообложения, упрощенной системе или едином сельскохозяйственном налоге. В этом году к 1 июля должно было подключиться большинство остальных предпринимателей, но законодатели решили организовать поблажку — компании на едином налоге на вмененный доход и патенте без наемных сотрудников могут отсрочить установку касс еще на год. Онлайн-касса в отличие от обычного кассового аппарата оснащена специальным фискальным накопителем. Он фиксирует все операции, проходящие через кассу, и в режиме реального времени отправляет данные оператору фискальных данных (ОФД), который передает их в ФНС. Для этого касса должна быть подключена к интернету.

Авторы: Валерия Житкова, Николай Гришин.
Теги: онлайн-кассы , ФНС
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