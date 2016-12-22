В Ульяновске ФСБ обыскала минздрав и заксобрание из-за госзакупок

В Ульяновской области ФСБ провела обыски и выемку документов в заксобрании, министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона и в АО «УльяновскФармация», сообщает общественная палата области.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о государственных закупках лекарственных препаратов для медицинских учреждений региона.

В заксобрании Ульяновской области подтвердили информацию об обысках. Отмечается, что, в частности, обыски прошли в кабинете ​председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова.

Как сообщили позднее РБК в пресс-службе столичного Басманного суда, Игорь Тихонов и директор компании «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Третий фигурант дела — заместитель Кузнецовой Евгений Коган, его статус в деле уточняется. Следствие ходатайствует об аресте Тихонова и Кузнецовой. 29 июня Басманный суд выберет меру пресечения.

Проблемы с госзакупками медицинских препаратов были выявлены в октябре 2017 года после рассмотрения региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014–2020 годы. Проведенная в декабре прошлого года проверка центральных районных больниц выявила ряд системных проблем в работе учреждений здравоохранения, в том числе перебои с лекарственным обеспечением населения.

«Имели место задержка сроков проведения совместных торгов, завышение цен препаратов на 30–50% по сравнению со среднероссийскими, включение для ряда больниц в техзадание лекарств, которыми они не пользуются, и другие нарушения», — приводятся слова председателя общественной палаты Ульяновской области Александра Чепухина.

Как отмечает «Интерфакс-Поволжье», министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после проведения обысков был госпитализирован в областную клиническую больницу.