ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,17 62,34 EUR Нал. 73,52 72,64 USD Бирж. 62,73 -0,07 EUR Бирж. 73,11 +0,45 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 5876,00 -232,80 IMOEX 2281,94 +1,41% RTSI 1145,79 +1,84% Brent 78,76 +1,46% DJIA 24216,05 +0,41% Nasdaq 7503,68 +0,79%
Рособрнадзор прокомментировал аккредитационную экспертизу вуза из ДНР
Лента новостей
РФС назвал лучшего футболиста сезона в чемпионате России 14:26, Спорт Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2» 14:25, Экономика Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 14:22, Спецпроект РБК Спорт Песков исключил присутствие Путина на матче Россия — Испания 14:19, Общество «Ленинград» записал песню к финалу чемпионата мира 14:10, Общество Компания брата бывшего президента Армении вернула в госбюджет $1,6 млн 14:02, Экономика Cardano ожидаемо подешевел, Bitcoin — нет: как работают сигналы экспертов 13:52, Крипто Как правильно подобрать солнцезащитные очки 13:52, РБК Стиль и Roberto Cavalli Успех России, провал немцев и судейская революция: итоги первого этапа ЧМ 13:49, Спорт Рособрнадзор прокомментировал аккредитационную экспертизу вуза из ДНР 13:43, Общество Журнал Rolling Stone назвал лучшую песню XXI века 13:38, Общество Hyperloop рассказал об уходе Магомедова из совета директоров в мае 13:35, Бизнес МЧС сообщило о возгорании из-за удара молнии у месторождения «Роснефти» 13:34, Экономика Игорь Некрасов — РБК: «Свой софт — залог решения задач логистики» 13:31, Партнерский материал Ананьеву не удалось оспорить в суде санацию Промсвязьбанка 13:30, Финансы Банк Англии: криптовалютный бизнес испортит репутацию предпринимателя 13:28, Крипто Xiaomi привлечет на IPO на четверть меньше планировавшегося 13:25, Бизнес ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант» 13:24, Экономика Прощание с поэтом Андреем Дементьевым в Москве 13:19, Фотогалерея  Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 13:09, РБК и Schneider Electric Суд разрешил списать 130 млн руб. со счетов Улюкаева в уплату штрафа 13:08, Общество Песков ответил на сообщение CNN о планах Трампа заключить сделку по Сирии 13:01, Политика Американский ретейлер запустил беспилотную доставку товаров 13:00, Потребрынок Миллер предсказал исторический рекорд поставок газа за рубеж 12:59, Экономика Территория молодых: риелторский путеводитель по Беговому району Москвы 12:50, Недвижимость Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию 12:49, Экономика Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки 12:47, Общество 15 приложений для смартфона, которые нужны в путешествии 12:46, Спецпроект РБК PINK
Рособрнадзор прокомментировал аккредитационную экспертизу вуза из ДНР
Общество, 13:43
0
Рособрнадзор прокомментировал аккредитационную экспертизу вуза из ДНР

Рособрнадзор прокомментировал информацию о проведении аккредитационной экспертизы в Донецком национальном медицинском университете им. Горького (ДонНМУ). Соответствующее сообщение поступило в РБК.

В ведомстве отметили, что в мае 2018 года ДонНМУ представил в Рособрнадзор заявление на проведение государственной аккредитации в отношении реализуемых университетом программ специалитета и прилагаемые к нему документы. Заявление и документы соответствовали требованиям, установленным российским законодательством, и были приняты к рассмотрению.

«Федеральный закон «Об образовании» предоставляет возможность образовательным организациям, находящимся и работающим за пределами России, получить российскую государственную аккредитацию, если такая организация работает в соответствии с российскими федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и изъявила желание пройти процедуру аккредитации в России», — указано в сообщении Рособрнадзора.

Там уточнили, что процедура госаккредитации носит заявительный характер: только сама образовательная организация принимает решение о необходимости проведения этой процедуры в отношении своих образовательных программ.

Университет ДНР пройдет аккредитационную экспертизу Рособрнадзора
Общество

«Если иностранная образовательная организация в ходе процедуры аккредитации подтверждает соответствие содержания и качества образовательной деятельности требованиям российских ФГОС, она получает право на выдачу документов об образовании по образцу, установленному Минобрнауки России (российских дипломов гособразца)», — отмечает Рособрнадзор.

При этом, указывает ведомство, другие государственные гарантии (использование материнского капитала, отсрочка от армии в стране пребывания, бюджетные места за счет средств российского федерального бюджета) данным организациям не предоставляются.

О том, что Рособрнадзор проведет аккредитационную экспертизу в Донецком национальном медицинском университете им. Горького, который находится в Донецке, стало известно 28 июня. Соответствующее распоряжение было размещено на сайте ведомства.

По данным Рособрнадзора, в настоящее время уже имеют российскую государственную аккредитацию такие иностранные образовательные организации, как Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Частная средняя школа имени Юрия Гагарина (Болгария), Лицей (Молдова), Российский образовательный центр (Испания), а также совместные образовательные организации, находящиеся на территории стран-партнеров: Кыргызско-Российский Славянский университет, Российско-Армянский (Славянский) университет, Белорусско-Российский университет, Российско-Таджикский (Cлавянский) университет, Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина.

Теги: Рособрнадзор , ДНР , Донецк , вуз
Главное
Вашингтон пообещал Берлину не вводить санкции против «Северного потока-2» Экономика
Материалы по теме
Университет ДНР пройдет аккредитационную экспертизу Рособрнадзора Общество
Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter