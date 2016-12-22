Рособрнадзор прокомментировал аккредитационную экспертизу вуза из ДНР

Рособрнадзор прокомментировал информацию о проведении аккредитационной экспертизы в Донецком национальном медицинском университете им. Горького (ДонНМУ). Соответствующее сообщение поступило в РБК.

В ведомстве отметили, что в мае 2018 года ДонНМУ представил в Рособрнадзор заявление на проведение государственной аккредитации в отношении реализуемых университетом программ специалитета и прилагаемые к нему документы. Заявление и документы соответствовали требованиям, установленным российским законодательством, и были приняты к рассмотрению.

«Федеральный закон «Об образовании» предоставляет возможность образовательным организациям, находящимся и работающим за пределами России, получить российскую государственную аккредитацию, если такая организация работает в соответствии с российскими федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и изъявила желание пройти процедуру аккредитации в России», — указано в сообщении Рособрнадзора.

Там уточнили, что процедура госаккредитации носит заявительный характер: только сама образовательная организация принимает решение о необходимости проведения этой процедуры в отношении своих образовательных программ.

«Если иностранная образовательная организация в ходе процедуры аккредитации подтверждает соответствие содержания и качества образовательной деятельности требованиям российских ФГОС, она получает право на выдачу документов об образовании по образцу, установленному Минобрнауки России (российских дипломов гособразца)», — отмечает Рособрнадзор.

При этом, указывает ведомство, другие государственные гарантии (использование материнского капитала, отсрочка от армии в стране пребывания, бюджетные места за счет средств российского федерального бюджета) данным организациям не предоставляются.