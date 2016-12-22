ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,13 62,32 EUR Нал. 73,48 72,59 USD Бирж. 62,73 -0,07 EUR Бирж. 73,08 +0,42 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 5895,30 -204,72 IMOEX 2276,03 +1,15% RTSI 1143,04 +1,59% Brent 79,05 +1,83% DJIA 24216,05 +0,41% Nasdaq 7503,68 +0,79%
Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство
Лента новостей
Прощание с поэтом Андреем Дементьевым в Москве 13:19, Фотогалерея  Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 13:09, РБК и Schneider Electric Суд разрешил списать 130 млн руб. со счетов Улюкаева в уплату штрафа 13:08, Общество Песков ответил на сообщение CNN о планах Трампа заключить сделку по Сирии 13:01, Политика Американский ретейлер запустил беспилотную доставку товаров 13:00, Потребрынок Миллер предсказал исторический рекорд поставок газа за рубеж 12:59, Экономика Территория молодых: риелторский путеводитель по Беговому району Москвы 12:50, Недвижимость Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию 12:49, Экономика Сотрудников московской таможни заподозрили в получении 5 млн руб. взятки 12:47, Общество 15 приложений для смартфона, которые нужны в путешествии 12:46, Спецпроект РБК PINK План идеального побега за город вдвоем 12:45, РБК Стиль и ASUS Кремль объяснил удобным расположением выбор Хельсинки для саммита 12:39, Политика Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство 12:37, Общество Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ 12:31, Политика Травмированный игрок сборной России вернулся к тренировкам в общей группе 12:24, Спорт В МИДе исключили прямую конфронтацию России и США в Сирии 12:22, Политика Новая философия: как трансформируются системы управления проектами 12:20, Партнерский материал МИД России ответил на протест Японии из-за линии связи на Курилах 12:19, Политика Карину Цуркан сняли с поста главы правления INTER RAO Lietuva 12:12, Общество Возвращение Ковальчука в НХЛ и ожидания от финала чемпионата мира 12:01, Спорт Медведев поручил отменить валютный контроль при экспорте ряда товаров 11:58, Экономика LG Group возглавил сын умершего главы компании 11:53, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:50, Спецпроект РБК Спорт Свинцовый дух социализма: тест-драйв Skoda с историей 11:49, Авто Кабмин задумался о субсидировании турпутевок в Россию 11:48, Общество В Ираке казнили 12 боевиков «Исламского государства» 11:46, Политика
Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство
Общество, 12:37
0
Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство

Президент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства. Об этом он сказал на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

Шмаков отметил, что, как сообщили в аппарате правительства, теперь представлять профсоюзы на заседаниях будет Сергей Вострецов — ​депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Он добавил, что Вострецов не является членом Российской трехсторонней комиссии, и задался вопросом, будет ли она существовать дальше.

Профсоюзы решили выйти на митинги против повышения пенсионного возраста
Экономика

«Я понимаю, что проще работать с профсоюзами с пониженной социальной ответственностью, это как с девушками с пониженной социальной ответственностью иногда лучше работать. Но только для этого существует определенное русское емкое доходчивое слово, я его не буду повторять, поскольку все его знают», — сказал Шмаков.

«Российская трехсторонняя комиссия функционировала и будет функционировать. Никаких решений мы по этому поводу не принимали, никакой дискриминации по отношению конкретно к вам, Михаил Викторович, нет», — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее в июне ФНПР выступила против реформы, предполагающей повышение уровня выхода на пенсию. Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и региональных отделений организовать митинги. Тогда же Шмаков добавил, что необходимо инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий, а протокол решений направить в региональные органы власти и в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Теги: профсоюз , Правительство
Главное
Кремль прокомментировал идею пригласить Трампа на финал ЧМ Политика
Материалы по теме
Профсоюзы решили выйти на митинги против повышения пенсионного возраста Экономика
Что бизнес и профсоюзы предложили поправить в пенсионной реформе Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter