Глава федерации профсоюзов Шмаков заявил о недопуске в правительство

Президент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства. Об этом он сказал на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

Шмаков отметил, что, как сообщили в аппарате правительства, теперь представлять профсоюзы на заседаниях будет Сергей Вострецов — ​депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Он добавил, что Вострецов не является членом Российской трехсторонней комиссии, и задался вопросом, будет ли она существовать дальше.

«Я понимаю, что проще работать с профсоюзами с пониженной социальной ответственностью, это как с девушками с пониженной социальной ответственностью иногда лучше работать. Но только для этого существует определенное русское емкое доходчивое слово, я его не буду повторять, поскольку все его знают», — сказал Шмаков.

«Российская трехсторонняя комиссия функционировала и будет функционировать. Никаких решений мы по этому поводу не принимали, никакой дискриминации по отношению конкретно к вам, Михаил Викторович, нет», — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее в июне ФНПР выступила против реформы, предполагающей повышение уровня выхода на пенсию. Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и региональных отделений организовать митинги. Тогда же Шмаков добавил, что необходимо инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий, а протокол решений направить в региональные органы власти и в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.