СК возбудил дело об убийстве после пожара в Ростовской области

Дело об убийстве возбуждено после пожара в станице Егорлыкской Ростовской области, жертвами которого стала беременная 17-летняя девушка и дети шести и восьми лет, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Подозреваемым стал 33-летный житель станицы. Следователи считают, что он в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, после чего разлил в коридоре горючую жидкость и поджег ее, что и стало причиной пожара.
«Сожительница подозреваемого, несмотря на полученные ожоги тела различной степени тяжести, смогла самостоятельно покинуть пределы жилища и спастись», — говорится в сообщении. Сам подозреваемый получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.
Трое несовершеннолетних спастись не смогли. Следователи также установили, что 17-летняя погибшая была беременна.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства пожара.