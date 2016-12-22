LG Group возглавил сын умершего главы компании

Новым генеральным директором LG Group стал Ку Кванг Му, сын покойного главы холдинга Ку Бон Му. Об этом было объявлено на собрании акционеров 29 июня, передает Yonhap.

«Я планирую увеличить темп роста активов LG. Если есть какие-то области, которые нуждаются в изменениях, я сделаю все для их улучшения и приложу все усилия, чтобы создать основу для роста холдинга в долгосрочной перспективе», — сказал Ку.

Отмечается, что Ку Кванг Му владеет 6,24% акций. После того как в силу вступит завещание и он унаследует 11,28% акций своего отца, Кванг Му станет главным акционером. У брата бывшего генерального директора Ку Бон Джуна 7,72% акций.

Отмечается, что помогать Ку Кванг Му возглавлять LG Group будет вице-председатель холдинга Ха Хюн-Хой.

Председатель южнокорейской группы компаний Ку Бон Му умер в конце мая в возрасте 73 лет. В прошлом году он перенес несколько операций на мозге. С января Ку Бон Му пребывал в критическом состоянии.

В холдинг LG Group входят компании LG Electronics, LG Display, LG Innotek и другие.