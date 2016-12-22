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Правительство выделит 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении
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Правительство выделит 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении
Экономика, 09:35
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Правительство выделит 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении

Правительство в 2018 и 2019 годах выделит из госбюджета 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

«К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet-100», — отмечается в справке к документу.

Уточняется, что в 2018 году на эти цели государство выделит 1,705 млрд руб., в 2019 году сумма субсидии составит 1,491 млрд руб. Данные средства предоставят в рамках подпрограммы «Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

В ведомстве уточнили, что средства, в частности, пойдут на разработку технических проектов, изготовление и испытание опытных образцов и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.

В постановлении говорится, что субсидии получат организации, прошедшие конкурсный отбор. Отмечается, что правительство им возместит не более 70% затрат на выполнение работ, срок которых не превысит пять лет. В состав конкурсной комиссии будут входить представители Минпромторга.

Теги: исследования , авиастроение , Правительство РФ , госсредства
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