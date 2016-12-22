Telegram зарегистрировал свой товарный знак

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрешила зарегистрировать товарный знак мессенджеру Telegram. Это следует из заключения, опубликованного в базе ведомства 27 июня. Внимание на это обратили «Ведомости».

Telegram Messenger LLP пыталась зарегистрировать в России свой товарный знак для организации передачи электронных сообщений в своем мессенджере — написанное латиницей слово TELEGRAM стандартным шрифтом заглавными буквами — с мая 2016 года.

Изначально Роспатенту не понравилось само слово, поскольку оно ассоциируется со словом «телеграмма», которым пользуются другие компании. В возражении, поданном мессенджером после первоначального решения ведомства, создатели сервиса ответили, что непосредственно с телеграммами в стране работает только «Почта России», Telegram Messanger этим заниматься не собирается. Также в мессенджере указали на принципиально разную организацию передачи сообщений через телеграммы и через Telegram. Там также приложили результаты опроса ​Института социологии РАН, согласно которому большинство респондентов отличают мессенджер Telegram от других, и большинство респондентов ассоциируют его с Павлом Дуровым.

Кроме того, Telegram приложил к своему пакету документов список публикаций в СМИ, где упоминается название мессенджера, и другие аргументы в пользу того, что название у людей ассоциируется именно с электронным ресурсом.

Коллегия Роспатента с доводами Telegram согласилась и рекомендовала отозвать свое предыдущее решение, зарегистрировав товарный знак мессенджера в России. Также в заключении подчеркивается, что товарный знак Telegram уже зарегистрирован в других странах, например, в Грузии, в некоторых странах Евросоюза, а также принят к регистрации в Таджикистане и в Белоруссии.​