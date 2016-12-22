В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке гепатита А в одном из штатов США

В штате Огайо в США зафиксировано 79 случаев заражения гепатитом А, в Роспотребнадзоре предлагают россиянам учитывать это при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что по данным департамента здравоохранения Огайо на 23 июня, в штате подтвердили заражение гепатитом А у 79 человек, при этом 58 из них были госпитализированы.
«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определённого места жительства, несоблюдение правил личной гигиены», — добавили в ведомстве.
Там отметили, что вспышка гепатита А в Огайо связана с распространением вируса в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган и Западная Вирджиния. Всего с конца 2017 года в этих регионах зафиксировали вирус у более 1,9 тыс. человек.
Как сообщает издание WCPO, количество зараженных в Огайо вдвое превысило прошлогодние показатели, хотя и остается небольшим в сравнении с Кентукки, где выявили 761 случай гепатита А.