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В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке гепатита А в одном из штатов США
Общество, 06:54
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В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке гепатита А в одном из штатов США

В штате Огайо в США зафиксировано 79 случаев заражения гепатитом А, в Роспотребнадзоре предлагают россиянам учитывать это при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что по данным департамента здравоохранения Огайо на 23 июня, в штате подтвердили заражение гепатитом А у 79 человек, при этом 58 из них были госпитализированы.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определённого места жительства, несоблюдение правил личной гигиены», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что вспышка гепатита А в Огайо связана с распространением вируса в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган и Западная Вирджиния. Всего с конца 2017 года в этих регионах зафиксировали вирус у более 1,9 тыс. человек.

Как сообщает издание WCPO, количество зараженных в Огайо вдвое превысило прошлогодние показатели, хотя и остается небольшим в сравнении с Кентукки, где выявили 761 случай гепатита А.

Теги: Роспотребн6адзор , гепатит А , Огайо
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