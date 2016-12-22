Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

На выходных 30 июня и 1 июля поезда не будут ездить между станциями «Киевская» и «Кунцевская» московского метрополитена, сообщается на сайте столичной подземки.
«Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на «Кунцевской», демонтажа западного вестибюля «Филевского парка» и других работ в рамках реконструкции наземного участка», — говорится в сообщении.
Так, на вход и выход закроют вестибюли станций «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Пионерская», а также «Филевский парк». При этом пассажиры смогут перейти на Арбатско-Покровскую линию с «Кунцевской» и «Киевской». Последняя также будет работать в рамках кольцевой линии.
На выходных между закрытыми станциями будут ездить автобусы, участок Филевской линии откроют в 5:30 утра понедельника, 2 июля.