Андан Янузай стал лучшим игроком матча Бельгия-Англия
ЧМ-2018, 02:31
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Андан Янузай стал лучшим игроком матча Бельгия-Англия
Бельгийский полузащитник Андан Янузай, который принес своей команде победу над Англией, стал лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2018 между двумя сборными, который прошел в Калининграде, сообщается на сайте чемпионата.
Там отметили, что Янузай не только забил единственный гол команды в этом матче, но и сделал это «со стилем», обыграв английского защитника Дэнни Роуза.
Бельгия обыграла англичан со счетом 1:0 и вышла из группы на первом месте, набрав 9 очков, ее соперником в 1/8 чемпионата станет сборная Японии, матч с которой состоится в понедельник, 2 июля. Англичане, которые заняли второе место в группе, во вторник 3 июня сыграют в плей-офф против Колумбии.