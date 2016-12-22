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В США пятеро погибли в результате стрельбы в редакции газеты в Мэриленде

В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны

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Почему Франция освободила Сулеймана Керимова

Правительственная армия заняла город Хирак на юго-западе Сирии

После победы Бельгии над Англией на ЧМ-2018 определилась сетка плей-офф

В США неизвестный открыл стрельбу в редакции Capital Gazette

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Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу

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Итоги дня: негативные настроения в США и Европе увели рынок акций в минус

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На свалке в Дмитровском районе Подмосковья произошел пожар

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Власти Саратова сообщили об обысках в администрации

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