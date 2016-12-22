В США пятеро погибли в результате стрельбы в редакции газеты в Мэриленде

В результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел) погибли пять человек, стрелок задержан, сообщает сама газета со ссылкой на представителей властей и полицию.
Кроме того, несколько человек получили серьезные ранения. Полицейские подтвердили, что задержали человека, открывшего стрельбу в редакции, но отказались назвать его имя. Также они не стали рассказывать, какое оружие он использовал.
Ранее о стрельбе в Capital Gazette сообщила газета The Baltimor Sun, которому принадлежит издание. Ранее телеканал MSNBC сообщало, что в результате инцидента погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Сообщалось, что полиция не рассматривает произошедшее терактом.
Об инциденте уже сообщили президенту США Дональду Трампу, мотивы стрелка неизвестны.