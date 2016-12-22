ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,44 62,63 EUR Нал. 73,65 72,36 USD Бирж. 63,23 +0,20 EUR Бирж. 73,11 -0,31 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 5995,40 -139,00 IMOEX 2250,26 -0,15% RTSI 1125,13 +0,03% Brent 77,63 -0,49% DJIA 24218,35 +0,42% Nasdaq 7504,46 +0,80%
В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны
Лента новостей
В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны 28 июн, 23:58, Общество Университет ДНР пройдет аккредитационную экспертизу Рособрнадзора 28 июн, 23:33, Общество Трамп рассказал о желании поладить с Путиным 28 июн, 23:21, Политика Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 28 июн, 23:16, Спецпроект РБК Спорт Почему Франция освободила Сулеймана Керимова 28 июн, 23:08, Бизнес Правительственная армия заняла город Хирак на юго-западе Сирии 28 июн, 22:50, Общество После победы Бельгии над Англией на ЧМ-2018 определилась сетка плей-офф 28 июн, 22:50, Спорт В США неизвестный открыл стрельбу в редакции Capital Gazette 28 июн, 22:38, Общество СМИ узнали о снижении суммы отступных за Роналду почти в десять раз 28 июн, 22:28, Спорт На автозаправке в Чечне взорвались цистерны с топливом 28 июн, 22:17, Общество Французский цементный гигант Lafarge обвинили в пособничестве ИГ 28 июн, 22:14, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 28 июн, 22:10, Спецпроект РБК Спорт Росстат зафиксировал снижение цен на бензин на 2 коп. 28 июн, 21:56, Экономика Рогозин пообещал не пустить США за «красную черту» с оружием в космосе 28 июн, 21:53, Политика Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии 28 июн, 21:38, Общество Прокуратура Малайзии предъявила обвинение убийцам брата лидера КНДР 28 июн, 21:25, Политика Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 28 июн, 21:07, РБК и Шелковый путь Неинтересная интеграция: почему Евразийский союз игнорируют СМИ 28 июн, 21:02, Политика ЧМ-2018. Группа G. Англия — Бельгия. Онлайн 28 июн, 21:00, Спорт Госдеп рассказал о новой жертве «акустических атак» на Кубе 28 июн, 20:57, Политика В Самаре три торговых центра эвакуировали из-за сообщений о минировании 28 июн, 20:55, Общество Итоги дня: негативные настроения в США и Европе увели рынок акций в минус 28 июн, 20:53, Quote Небензя счел встречу Путина и Трампа началом налаживания отношений 28 июн, 20:51, Политика План идеального побега за город вдвоем 28 июн, 20:40, РБК Стиль и ASUS На свалке в Дмитровском районе Подмосковья произошел пожар 28 июн, 20:38, Общество В жилом доме в Калмыкии взорвался газ 28 июн, 20:33, Общество Власти Саратова сообщили об обысках в администрации 28 июн, 20:16, Общество «Нафтогаз» назвал ложным сообщение об отмене вердикта в пользу «Газпрома» 28 июн, 20:12, Экономика
В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны
Общество, 28 июн, 23:58
0
В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны

На мосту в крупнейшем городе Нигерии Лагосе загорелась перевозившая топливо автоцистерна, огонь перекинулся на проезжавшие машины, погибли девять человек. Об этом сообщает местное издание Daily Post cо ссылкой на представителя чрезвычайных служб города Адесину Тиамию.

Он рассказал, что на месте были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Кроме того, четыре человека госпитализированы с критическими травмами. Водителям советуют объезжать место инцидента.

В свою очередь издание Vanguardngr сообщает о 10 погибших.Телеканал 3News

видеозапись с места инцидента.

Возгорание началось, когда цистерна двигалась по мосту Одетола. Топливао из цистерны вытекло на дорогу, в результате чего проезжавшие мимо автомобили загорелись. Огнем уничтожены 54 машины. 

Теги: Нигерия , Пожар , нефтетанкер
Главное
В США неизвестный открыл стрельбу в редакции Capital Gazette Общество
Материалы по теме
При атаке боевиков «Боко Харам» в Нигерии погибли 18 человек Общество
У берегов Южной Кореи загорелся танкер под панамским флагом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter