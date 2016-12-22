В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны
Общество, 28 июн, 23:58
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В Нигерии девять человек погибли из-за загоревшейся автоцистерны
На мосту в крупнейшем городе Нигерии Лагосе загорелась перевозившая топливо автоцистерна, огонь перекинулся на проезжавшие машины, погибли девять человек. Об этом сообщает местное издание Daily Post cо ссылкой на представителя чрезвычайных служб города Адесину Тиамию.
Он рассказал, что на месте были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Кроме того, четыре человека госпитализированы с критическими травмами. Водителям советуют объезжать место инцидента.
В свою очередь издание Vanguardngr сообщает о 10 погибших.Телеканал 3News
видеозапись с места инцидента.
Возгорание началось, когда цистерна двигалась по мосту Одетола. Топливао из цистерны вытекло на дорогу, в результате чего проезжавшие мимо автомобили загорелись. Огнем уничтожены 54 машины.