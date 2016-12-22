В Самаре три торговых центра эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Самаре в торговых центрах «Космопорт», «Аврора» и «Гудок» эвакуировали посетителей из-за сообщений о минировании, сообщает местное издание «Территория Самара».

«Примерно в 19:45 в «Космопорте» по громкой связи объявили, что поступил звонок о якобы заминировании, передает корреспондент Т.С., находившийся в тот момент в ТЦ», — говорится в сообщении. Об эвакуации сразу трех ТЦ также сообщает 63.ru.

Информацию об эвакуации людей в ТЦ «Космопорт» подтвердил корреспондент издания «Регион Самара».​ Он отмечает, что, по предварительной информации, это может быть учебная тревога.

На месте работают сотрудники скорой помощи, экстренных служб, кинологи и полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили, что у них нет информации по эвакуациям из ТЦ в Самаре.

Агентство Reuters со ссылкой на российскую полицию позже сообщило, что правоохранительные органы проверили один из торговых центров, и не нашли ничего подозрительного или представляющего угрозу. О каком именно здании идет речь, не уточняется.