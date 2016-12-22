В Киеве задержали подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата

В Киеве задержали двух граждан Египта, подозреваемых в похищении сына дипломата из Ливии. ​Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Полиция искала похитителей в течение двух дней. В их отношении возбуждены дела по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Задержанные отказались давать разъяснения. Отмечается, что похитители в течение нескольких лет проживают на Украине.

Также правоохранители нашли похищенного. Было установлено, что молодого человека удерживали в гараже. Ему нанесли телесные повреждения и требовали выкуп. «Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего», — отметил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

В настоящее время молодой человек находится в больнице под охраной.

О похищении стало известно 25 июня. Как сообщал «112 Украина», в городе после этого ввели план «Перехват», полиция разыскивает автомобиль Volkswagen-Golf темно-синего цвета. В полиции Киева заявили, что похищенный — ​гражданин Ливии Абдусалам, 1992 года рождения, сын финансового атташе ливийского посольства на Украине.