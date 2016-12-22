Принц Уильям почтил память прабабушки в русской церкви в Иерусалиме

Британский принц Уильям посетил могилу своей прабабушки, греческой принцессы Алисы, похороненной в русской православной церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Об этом говорится на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. В рамках своего ближневосточного турне принц также посетил в городе мусульманские, иудейские и христианские святыни.

Принцесса Алиса Баттенберг является матерью принца Филиппа — супруга британской королевы Елизаветы II и деда принца Уильяма. Принцесса Алиса приходится племянницей последней русской царице Александре Федоровне (1872–1918), супруге царя Николая II. В 1903 году вышла замуж за греческого принца Андрея и перешла в православие.

В годы Второй мировой войны и оккупации Греции немецкой и итальянской армией Алиса укрывала в своем доме от депортации в концлагеря еврейскую семью Коэнов. По данным Reuters, за спасение этой семьи в 1993 году принцесса Алиса посмертно была причислена к числу Праведников народов мира, которая присваивается национальным израильским мемориалом «Яд вашем».