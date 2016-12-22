В ДТП с участием шести машин в Подмосковье пострадали четыре человека
Общество, 14:42
0
В ДТП с участием шести машин в Подмосковье пострадали четыре человека
В Ногинском районе Московской области произошло ДТП с участием шести машин. Об этом РБК сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Столкновение произошло на 39-м километре трассы М7 «Волга». По предварительной информации, в результате происшествия травмы получили четыре человека, среди них десятилетний ребенок. На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время движение на участке дороги восстановлено.
В областном министерстве здравоохранения РБК сообщили, что на место ДТП прибыли четыре бригады скорой помощи. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в Ногинскую больницу. Остальные, в том числе ребенок, с легкими ушибами доставлены в травмпункт.