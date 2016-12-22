Фармкомпания Stada купила права на шампунь от перхоти «Низорал»

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel AG приобрела права на лечебный шампунь против перхоти «Низорал» у бельгийской Janssen-Cilag, входящей в американский холдинг Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении Stada, поступившем в РБК.

Отмечается, что в 2017 году объем продаж шампуня «Низорал» в Европе, Африке и на Ближнем Востоке составил около €33 млн.

«Покупая «Низорал», Stada усиливает свой портфель глобальным брендом, который признан как медицинскими специалистами, так и потребителями. Мы полагаем, что этот продукт имеет большой потенциал для дальнейшего роста», — приводятся в сообщении слова гендиректора Stada Клаудио Альбрехта.

По его словам, компания намерена продавать «Низорал» в сочетании со средством от педикулеза Hedrin, чтобы расширить компетенцию Stada в сегменте продуктов для волос и кожи головы. «Эта сделка является одной из крупнейших в последние годы и подчеркивает наше стремление стать одним из ведущих игроков на рынке безрецептурных продуктов в Европе», — добавил Альбрехт.

Действующее вещество «Низорала» было выработано в лабораториях Janssen-Cilag в 1976 году. Оно помогает бороться против грибка — возбудителя перхоти.