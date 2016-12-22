Телеаудитория матча Россия – Уругвай оказалась далека от рекордной

Неудачный для российской сборной матч против команды Уругвая собрал к экранам телевизоров заметно меньше россиян, чем матч против Египта, следует из данных Mediascope. По данным экспертов, матч с уругвайцами посмотрели 11,8% всего населения страны старше четырех лет, тогда как поединок с Египтом посмотрели 15,8% всего населения.

После матча с Египтом Mediascope сообщал, что трансляция игры получила рекордные показатели в России, обойдя по рейтингу все остальные трансляции с чемпионата мира 2018 года, в том числе и матч-открытие Россия — Саудовская Аравия.

Матч с Уругваем посмотрели, по данным Mediascope, почти 8,2 млн россиян, или 48,4% всех жителей страны, смотревших в этот момент телевизор.

Свой следующий матч на чемпионате мира российская команда проведет 1 июля на стадионе в «Лужниках». Соперником сборной России в первом матче плей-офф станет команда Испании, занявшая первое место в группе B. Победитель пары сыграет в четвертьфинале с победителем пары Хорватия — Дания.