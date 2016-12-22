ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,53 62,75 EUR Нал. 73,62 72,66 USD Бирж. 63,02 -0,21 EUR Бирж. 73,03 -0,08 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6090,50 -37,10 IMOEX 2258,96 +0,24% RTSI 1129,10 +0,38% Brent 78,04 +0,04% DJIA 24117,59 -0,68% Nasdaq 7445,09 -1,54%
Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд
Лента новостей
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к Сенцову 13:39, Политика Опасность и контроль: зачем нужны децентрализованные биржи 13:32, Крипто Немцы против англичан: история столкновений фанатов на чемпионатах мира 13:29, Спорт Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 13:28, РБК и «Шелл» Суд арестовал личного охранника экс-президента Армении 13:26, Общество Медведев объявил о поэтапном внедрении электронных трудовых книжек 13:26, Экономика Полиция Франции заявила о готовности помочь мясникам в защите от веганов 13:24, Общество Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни 13:23, Политика Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд 13:21, Политика Четыре европейских клуба заинтересовались защитником сборной России 13:19, Спорт Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу 13:11, Общество Игорь Некрасов — РБК: «Свой софт — залог решения задач логистики» 13:11, Партнерский материал Рогозин допустил запуск «Союзов» к Луне 13:11, Технологии и медиа Замглавы ЦОДД — Autonews: «Если повернуть выключатель, город остановится» 13:01, Авто Цуркан связала уголовное дело с попыткой сместить ее с должности 12:58, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 12:56, РБК и Schneider Electric Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса» 12:54, Политика Власти Москвы рассказали о считающих пешеходов и водителей светофорах 12:48, Авто Москва пригрозила США мгновенным ответом на отказ от договора о ракетах 12:43, Политика Пять человек погибли при крушении самолета в Мумбаи 12:42, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 12:32, Партнерский материал «Дикси» перестал торговать акциями на Московской бирже 12:24, Потребрынок Три человека погибли при взрыве в доме на северо-западе Германии 12:20, Общество В Nord Stream 2 AG допустили строительство трубопровода в обход Дании 12:11, Бизнес Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 12:06, Спецпроект РБК Спорт Мосгорсуд оставил под стражей подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан 12:04, Общество
Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд
Политика, 13:21
0
Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд

Граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны, заявили РБК В Миграционной службе Туркменистана в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о запрете на выезд за пределы государства лицам моложе 40 лет.

«Нет, граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны», — заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел Турменистана ответили РБК, что не комментируют вопросы миграции.

О том, что власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет, ранее сообщила туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз, которые обратились в миграционную службу за разрешением на выезд, необходимым для получения туристической визы.

Как сообщил корреспондент издания, чиновники службы объяснили отказ в выдаче необходимых справок наличием «распоряжения сверху» об ограничении на выезд из страны для граждан младше 40 лет.

По данным «Радио Свобода», туркменские власти официально не объявляют о запретах на выезд и не публикуют данные о численности эмигрантов.

РБК направил запрос в посольство Туркменистана в Москве.

Теги: Туркменистан , миграция , запрет на выезд
Главное
Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни Политика
Материалы по теме
Президент Туркмении распорядился выдать всем женщинам по $11,5 Политика
Туркмения объявила старт строительства афганской части газопровода ТАПИ Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter