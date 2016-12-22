Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд

Граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны, заявили РБК В Миграционной службе Туркменистана в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о запрете на выезд за пределы государства лицам моложе 40 лет.

«Нет, граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны», — заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел Турменистана ответили РБК, что не комментируют вопросы миграции.

О том, что власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет, ранее сообщила туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз, которые обратились в миграционную службу за разрешением на выезд, необходимым для получения туристической визы.

Как сообщил корреспондент издания, чиновники службы объяснили отказ в выдаче необходимых справок наличием «распоряжения сверху» об ограничении на выезд из страны для граждан младше 40 лет.

По данным «Радио Свобода», туркменские власти официально не объявляют о запретах на выезд и не публикуют данные о численности эмигрантов.

РБК направил запрос в посольство Туркменистана в Москве.