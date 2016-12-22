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BP купила крупнейшего оператора сети электрозаправок в Великобритании
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BP купила крупнейшего оператора сети электрозаправок в Великобритании
Бизнес, 14:07
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BP купила крупнейшего оператора сети электрозаправок в Великобритании

BP объявила о покупке компании Chargemaster, которая является крупнейшим в Великобритании оператором сети зарядных станций для электромобилей и крупнейшим поставщиком инфраструктуры подзарядки электрокаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BP.

Согласно условиям сделки, сумма которой не называется, прежнее название компании изменится на Chargemaster BP, она станет «дочкой» BP. Топливная компания планирует использовать технологии своего нового актива для того, чтобы установить зарядные устройства для автомобилей на 1,2 тыс. заправках в течение года. Мощность зарядных станций будет составлять 150 кВт, и за 10 минут «заправки» можно будет обеспечить автомобилю проезд в 100 миль (161 км).

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«Сделка Chargemaster с BP является большим шагом в движении к низкоуглеродному транспорту в Великобритании», — заявил главный исполнительный директор Chargemaster Дэвид Мартелл.

BP указывает, что к 2040 году по британским дорогам будет ездить 12 млн электромобилей.

Теги: BP , электрокары
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