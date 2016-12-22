Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку команды в Новогорске. Об этом сообщается в Twitter сборной России по футболу.

Сейчас футболисты готовятся к матчу 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании, встреча состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Хиддинк выступил с речью перед игроками, которую переводил действующий главный тренер сборной Станислав Черчесов, а затем обнялся с защитником Сергеем Игнашевичем, который в составе сборной в 2008 году выиграл бронзу чемпионата Европы.

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Команда под его руководством пробилась в полуфинал Евро-2008. Однако в полуфинале сборная проиграла сборной Испании со счетом 0:3, получив бронзовые медали. В декабре 2008 года Хиддинку присвоили звание Заслуженный тренер России. При этом Россия не смогла попасть на чемпионат мира по футболу-2010 в ЮАР.