АвтоВАЗ анонсировал повышение зарплат сотрудникам в Тольятти

АвтоВАЗ объявил о повышении заработной платы работникам производства в Тольятти на 6,9% с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное решение было принято после длительных переговоров между руководством компании и представителями профсоюзов. Отмечается, что повышение не коснется высшего менеджмента компании.

«Несмотря на то что чистый финансовый итог деятельности АвтоВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне, я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников», — приводятся слова президента АвтоВАЗа Ива Карактзаниса.

По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль АвтоВАЗа составила 609 млн руб. против убытка в 2,8 млрд руб. годом ранее. До этого в последний раз автоконцерн выходил на чистую прибыль по итогам 2012 года.

В середине августа 2017 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что Самарской области выделили 430 млн руб. на обеспечение занятости 4 тыс. работников АвтоВАЗа. Все они, по его словам, находились под угрозой увольнения.