Эрмитаж станут охранять при помощи квадрокоптеров

Безопасность посетителей и экспонатов в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге обеспечат при помощи квадрокоптеров. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве музей подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации. «Сегодня мы подписываем соглашение, которое кажется экзотичным, но это очень нужная инициатива. У нас много сфер, в которых университет может нам сильно помочь», — сказал директор музея Михаил Петровский.

В рамках соглашения специалисты вуза помогут разработать методику эвакуации музейных экспонатов и посетителей. «Методики расчета эвакуации для музеев и аэропортов схожи, а по количеству посетителей Эрмитаж может сравниться с аэропортами таких городов, как Сочи, Симферополь и Новосибирск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, для обеспечения безопасности и наблюдения за зданиями Эрмитажа сотрудников обучат управлению беспилотными летательными аппаратами, в том числе квадрокоптерами.