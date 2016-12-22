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При пожаре на рынке в столице Кении погибли 15 человек
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При пожаре на рынке в столице Кении погибли 15 человек
Общество, 10:11
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При пожаре на рынке в столице Кении погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 60 пострадали при пожаре на рынке в районе Джикомба в столице Кении Найроби. Об этом сообщает газета The Star.

Возгорание на рынке в секторе, где хранилась древесина и одежда секонд-хенд, началось в ночь на 28 июня. Полиция до сих пор не установила причину пожара. Огонь уничтожил собственность торговцев «на миллионы кенийских шиллингов».

Правительство Кении создало командный центр и попросило местных жителей сообщить о пропавших без вести при пожаре.

В ноябре 2017 года на пищевом рынке на севере Финляндии, в поселке Рантсила произошел пожар на площади 6 тыс. кв м. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя несколько часов. В результате инцидента пострадали три человека — один пожарный и два работника.​
 

Теги: Кения , Пожар , смерть
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