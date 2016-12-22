В Якутске шарики с выпускного оставили без света 34 тыс. человек

Воздушные шары, зацепившиеся за провода, оставили без электричества 33,6 тыс. жителей Якутска. Об этом говорится в сообщении на сайте «Якутскэнерго».
Электроснабжение было отключено защитной системой после технологического нарушения работы магистральной линии. Электричества лишились в общей сложности 33,4 тыс. жителей Якутска при общем населении 310 тыс. человек.«Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода»., — говорится в сообщении «Якутскэнерго».
В то же время отмечается, что работа линии была восстановлена аварийной бригадой в течение 12 минут.
В марте из-за аварии на ЯГРРЭС-2 без электричества остались несколько районов города. Отключения также произошли и в нескольких центральных районах Якутии.