Путин дал право банкам блокировать карты при подозрении на кражу

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право банкам блокировать карты при подозрении в краже средств без согласия владельца. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно нему при подозрительном уменьшении средств на счете клиента банка кредитная организация сможет блокировать счет на срок до двух дней. Кроме того, банки обяжут направлять информацию в Центробанк об операциях, похожих на хищение средств. Уведомлять по телефону или электронной почте будут и самих держателей карт. Кроме того, оператор перевода денежных средств плательщика также обязан будет уведомить оператора получателя о подозрительной транзакции.Если в течение пяти рабочих дней получатель средств сможет обосновать документально обоснованность поступления платежа, то оператора получателя обяжут дать возможность зачислить деньги на счет.

Если от клиента будет получено уведомление об отсутствии подозрительной деятельности с его счетом, то возможность пользования картой будет возобновлена.

Кроме карт банки получат возможность блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и другие подобные сервисы.

Закон вступает в силу через 90 дней после публикации.