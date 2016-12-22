Apple и Samsung урегулировали спор о плагиате дизайна iPhone

Apple Inc и Samsung Electronics окончательно урегулировали многолетний спор, который касался обвинений в копировании дизайна iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Cоглашение было заключено в суде Калифорнии, однако детали документа агентству получить не удалось.

В мае Apple по решению суда получил компенсацию в размере $539 млн, а до этого — еще $399 млн за нарушение патентных прав. Корейской компании предстояло отдать Apple около $140 млн, однако точная сумма будет известна после обнародования подписанного сторонами соглашения. Изначально Samsung был согласен выплатить лишь $28 млн.

Тяжба о плагиате дизайна iPhone длится уже семь лет., с 2011 года. Тогда Apple потребовал у Samsung $4,5 млрд. В 2012 году американская компания выиграла суд и потребовала уже $1 млрд с Samsung, хотя последней удалось избежать запрета продажи телефонов в США. В 2016 году корейская компания окончательно проиграла тяжбу и обратилась в Верховный суд США. Последний постановил, что Samsung не обязан отдавать весь доход, полученный от незаконного использования патента, в частности, отменил вердикт о необходимости выплатить $119,6 млн Apple. Однако в 2017 году суд решил, что это касается нарушений патента «в отдельных случаях».