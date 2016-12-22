Путин утвердил штрафы за использование анонимайзеров

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение запрета на анонимайзеров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отныне если провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, на него будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб (физлица) и от 50 тыс. руб до 300 тыс. руб (юрлица). Если поисковые системы будут выдавать ссылки на запрещенные в России сайты, то ответственным за это физлицам придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб и юрлицам — от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб.