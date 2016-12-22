Индустриального директора «Ростеха» назначили зампредом коллегии по ВПК

Индустриальный директор Ротсеха Сергей Куликов назначен первым зампредом коллегии ВПК. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации, который есть у РБК.

Соответствующий приказ подписал 26 июня президент Владимир Путин. В новой должности Куликов будет отвечать за повышении эффективности гособоронзаказа, а также усиление кадрового резерва.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и Юрий Борисов, председатель коллегии ВПК, куда перешел Куликов, отметили его работоспособность и эффективность на предыдущих должностях.

Куликов закончил Военного университета Министерства обороны, обучался в Российской академии государственной службы при Президенте России, МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 1994-2000 годах служил в Вооруженных силах. В 2000-2001 годах работал в «Промэскпорте», в 2001-2008 годах — в «Рособоронэкспорте». В 2008-2009 годах занимал пост замруководителя аппарата и помощника гендиректора «Ростехнологий», а в 2009-2013 годах — руководителя аппарата гендиректора «Ростеха». С 2013 по 2016 год Куликов находился в должности исполнительного директора госкорпорации, и, параллельно, с 2015 по настоящее время был индустриальным директором радиоэлектронного комплекса «Ростеха».