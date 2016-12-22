Путин одобрил тюремные сроки за онлайн-торговлю редкими животными

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за онлайн-торговлю редкими животными. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

В соответствии с документом, в ст. 243 (нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России) и ст.258 УК РФ (незаконная охота) вносятся поправки. По ним за незаконную добычу и продажу через интернет особо ценных диких животных, а также занесенных в Красную книгу биологических ресурсов и их производных вводится наказание либо в виде принудительных работ в течение четырех лет и штрафа до 1,5 млн руб., либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом от 500 тыс. руб до 1 млн руб. За те же правонарушения, но с использованием служебного положения отныне предусматривается наказание от трех до шести лет лишения свободы и штраф в размере от 1 млн руб. до 3 млн руб. с запретом занимать определенные должности в течение пяти лет.

Если незаконная добыча и продажа через интернет редких животных и биоресурсов производится в составе организованной группы, то за это предусмотрено наказание от шести до девяти лет лишения свободы и штраф от 1 млн до 3 млн руб., с запретом занимать определенные должности сроком до восьми лет.

До этого максимальным наказанием за торговлю редкими животными и биоресурсами составляло два года исправительных работ и штраф до 500 тыс. руб.

Законопроект о поправках в соответствующие статьи Уголовного Кодекса был направлен в Госдумув марте. В обосновании к документу говорилось, что в год в интернете публикуется до 30 тыс. незаконных объявлений о продаже краснокнижных животных, а общий объем рынка оценивается в $19 млрд.