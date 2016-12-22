Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома

Фото: Пресс-служба МЧС по республике Башкортостан

В селе Мраково Кугарчинского района (Республика Башкортостан) шквалистый ветер снес часть кровли двухэтажного многоквартирного дома на улице Ленина, сообщили РБК в пресс-службе башкирского ГУ МЧС.

Видео: Ринат Алимгужин / ВКонтакте

«В результате порывов ветра в селе Мраково Кугарчинского района повреждена кровля над первым подъездом двухэтажного трехподьездного жилого дома на площади 160 кв. м», — отметили в ведомстве. Фотографии снесенной кровли опубликованы на сайте МЧС.

В МЧС сообщили, что расселения жильцов не требуется. На место прибыли сотрудники МЧС России и представители администрации. «Планируются аварийно-восстановительные работы», — добавили в пресс-службе.

В МЧС также рассказали, что, согласно данным ФГБУ «Башкирское УГМС», 27 июня в период с 17:41 до 18:04 метеостанция Мраково зафиксировала шквалистое усиление ветра до 32 м/с.