ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,48 62,74 EUR Нал. 74,02 72,79 USD Бирж. 63,23 +0,20 EUR Бирж. 73,00 -0,42 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6122,00 -40,20 IMOEX 2253,60 +1,01% RTSI 1124,84 +1,01% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24174,24 -0,45% Nasdaq 7480,45 -1,07%
Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома
Лента новостей
Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома 21:46, Общество Болтон счел самым сложным из заданных вопрос о пунктуальности Путина 21:45, Общество «Главное событие лета»: что будут лично обсуждать Трамп и Путин 21:39, Политика Главу владимирского управления Росгвардии заподозрили в получении взяток 21:31, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 21:30, РБК и «Шелл» Трамп объявил о встрече с Путиным 21:30, Политика Минэкономразвития разработало план по ускорению роста инвестиций 21:27, Экономика «В раздевалке стояла мертвая тишина»: реакция на вылет Германии с ЧМ-2018 21:25, Спорт Тренер Германии заявил об упущенных возможностях в игре с Южной Кореей 21:24, Общество Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля 21:15, Политика Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО 21:10, Политика Отец Майкла Джексона умер на 90-м году жизни 21:05, Общество Минэкономразвития обновило прогноз после санкций США и поручений Путина 21:02, Экономика ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Бразилия. Онлайн 21:00, Спорт ЧМ-2018. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. Онлайн 21:00, Спорт Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций против России 20:46, Политика Сделайте ваш прогноз на исход матчей ЧМ-2018 20:40, Спецпроект РБК Спорт Олег Тиньков увеличит долю в Тинькофф Банке 20:36, Бизнес «Милан» на год отстранили от еврокубков 20:21, Спорт Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 20:17, Бизнес Аэропорты Вексельберга подали в суд на Росавиацию 20:12, Общество Лидера единороссов Ярославля уволили за «балаган мнений» о реформе пенсий 20:12, Политика Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине 19:59, Политика СМИ узнали о слежке России и Украины за следователями по делу MH17 19:58, Политика Реакция болельщиков Германии на вылет сборной из ЧМ. Фоторепортаж 19:55, Фотогалерея  Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 19:50, РБК и Шелковый путь Болтон призвал не ждать конкретных результатов от встречи Путина и Трампа 19:47, Политика Под Тамбовом в ДТП с «КамАЗом» пострадали 9 человек 19:46, Общество
Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома
Общество, 21:46
0
Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома
Фото: Пресс-служба МЧС по республике Башкортостан

В селе Мраково Кугарчинского района (Республика Башкортостан) шквалистый ветер снес часть кровли двухэтажного многоквартирного дома на улице Ленина, сообщили РБК в пресс-службе башкирского ГУ МЧС.

Видео: Ринат Алимгужин / ВКонтакте

«В результате порывов ветра в селе Мраково Кугарчинского района повреждена кровля над первым подъездом двухэтажного трехподьездного жилого дома на площади 160 кв. м», — отметили в ведомстве. Фотографии снесенной кровли опубликованы на сайте МЧС.

В МЧС сообщили, что расселения жильцов не требуется. На место прибыли сотрудники МЧС России и представители администрации. «Планируются аварийно-восстановительные работы», — добавили в пресс-службе.

В МЧС также рассказали, что, согласно данным ФГБУ «Башкирское УГМС», 27 июня в период с 17:41 до 18:04 метеостанция Мраково зафиксировала шквалистое усиление ветра до 32 м/с.

Теги: Башкортостан , ураган , крыша
Главное
Трамп объявил о встрече с Путиным Политика
Материалы по теме
В Татарстане женщина погибла под сорванной ураганом крышей Общество
В Нижегородской области 29 человек обратились к врачам после урагана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter