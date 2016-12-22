Олег Тиньков увеличит долю в Тинькофф банке

Основатель и контролирующий акционер TCS Group Holding PLC (объединяет Тинькофф банк и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков выкупит глобальные депозитарные расписки (GDR) группы на сумму до $20 млн. Так он увеличит свою долю участия в ней, говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

Отмечается, что к 25 июня этого года Тиньков приобрел 439 921 GDR на сумму $9,2 млн.

Также часть GDR выкупил заместитель председателя правления Анатолий Макешин, однако точное их количество не уточняется.

«Я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти. <...> Именно поэтому я принял решение увеличить свою долю в бизнесе», — приводятся слова Тинькова. Он отметил, что рентабельность капитала на данный момент выше 68%, и Тинькофф банк является одним из самых прибыльных банков в мире.

В конце мая Тинькофф Банк отчитался о росте чистой прибыли группы TCS на 70%. За первые три месяца 2018 года она составила 5,7 млрд руб. Совокупный рост активов за три месяца составил 2,5%, а общий объем кредитного портфеля увеличился на 5,9%, до 176,4 млрд руб. Объем средств на счетах клиентов вырос до 182,3 млрд руб. — на 1,8% по сравнению с 1 января 2018 года.