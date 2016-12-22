МЧС рассказало о возгорании утеплителя в ТЦ «Атриум» в Москве
Общество, 18:32
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МЧС рассказало о возгорании утеплителя в ТЦ «Атриум» в Москве
В торговом центре «Атриум», расположенном на площади Курского вокзала в Москве, горел утеплитель под кровлей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
«В здании по адресу улица Земляной Вал, 33, горел утеплитель под кровлей, площадь возгорания — 10 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 17:56», — сообщили в ведомстве, отметив, что люди из здания были выведены.
Ранее очевидцы сообщили, что днем 27 июня под куполом торгово-развлекательного комплекса «Атриум» произошло возгорание. Находившийся в ТЦ мужчина сообщил РБК, что был виден огонь на потолке и сильное задымление над лифтами, по громкой связи в ТЦ сообщили о «технических неполадках».