Путин назвал поддержку избирателей самой «крутой» наградой

Президент России Владимир Путин назвал самой лучшей наградой для себя поддержку избирателей, сообщает ТАСС.

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», — сказал глава государства после церемонии вручения в Кремле госнаград за выдающиеся достижения, отвечая на вопрос, когда наградят его.

Церемония вручения наград за достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве и производственной деятельности состоялась в Екатерининском зале Кремля. Всего из рук президента госнаграды получили более 30 человек. Их полный список опубликован на сайте Кремля.

По результатам президентских выборов в марте 2018 года Путин получил 76,6% голосов избирателей.