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Умер математик и лингвист Владимир Успенский
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Умер математик и лингвист Владимир Успенский
Общество, 16:40
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Умер математик и лингвист Владимир Успенский

На 88-м году жизни скончался российский математик, лингвист и профессор МГУ Владимир Успенский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МГУ.

Соболезнования родным математика выразил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Владимир Андреевич Успенский — выдающийся математик, логик, один из самых талантливых учеников академика Колмогорова. Он сделал много для развития абстрактной математики, а именно логики, и имеет блестящий доказанный результат», — отметил Садовничий.

Владимир Успенский родился 27 ноября 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил механико-математический факультет МГУ, его научным руководителем был академик Андрей Колмогоров.

Он  заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. Успенский был одним из создателей Отделения структурной лингвистики на филфаке МГУ, где он также преподавал.

За свою научную карьеру Успенский написал свыше 100 научных работ. За книгу «Апология математики» в 2010 году он получил главный приз премии «Просветитель» в области естественных и точных наук.

Теги: смерть ученого , МГУ им. Ломоносова , математик
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