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Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных
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Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных
Общество, 16:12
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Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных

На погашение ипотечной задолженности и обеспечение выплат жилищных субсидий военнослужащих дополнительно выделено более 2,5 млрд руб. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов ​на открытии жилого комплекса в Сочи, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Росгвардия совместно с МВД решает вопрос о единовременных социальных выплатах для приобретения жилья сотрудниками ведомства.

«На сегодня имеются положительные прогнозы на продолжение этих выплат и во втором полугодии 2018 года», — отмечается в сообщении.

Золотов заявил, что до конца года планируется реализовать предложения по формированию единого реестра военнослужащих и сотрудников, нуждающихся в жилье. Это, по его словам, необходимо для прозрачности распределения квартир и денег на приобретение жилья.

В феврале правительство подписало распоряжение о выделении в 2018 году жилищных сертификатов почти на 15 млрд руб. Среди категорий граждан, которым будут предоставлены сертификаты, значатся военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению со службы, и приравненные к ним лица.

Теги: Росгвардия , Ипотека , Виктор Золотов
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