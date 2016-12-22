Пианист Мацуев сравнил сборную России по футболу с оркестром

Пианист Денис Мацуев во время вручения госнаград сравнил футболистов российской сборной с оркестром и нашел между ними «очень много пересечений». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Очень много пересечений у футболистов и музыкантов: тренер — это дирижер, футболисты — оркестр, тренировка — репетиция, концерт — это матч, рассадка оркестра очень напоминает тактическую схему расположения футболистов», — сказал пианист.

По словам музыканта, нападающие сборной Александр Самедов и Сергей Чернышев в оркестре выполняли бы роль первой и второй скрипки. Также первую скрипку олицетворяет нападающий Артем Дзюба. Полузащитника сборной Александра Головина Мацуев сравнил с виолончелью. Еще два полузащитника Роман Зобнин и Юрий Газинский — кларнет и фагот, а остальные четыре защитника — валторны.

Денис Мацуев выразил надежду, что на предстоящем «концерте» с испанцами российский «оркестр» сможет показать «лучшую игру». Ранее президент Владимир Путин вручил Мацуеву орден Почета.

Россия на чемпионате мира по футболу-2018 прошла в 1/8 финала. 1 июля сборной предстоит встреча с командой Испании на стадионе «Лужники».