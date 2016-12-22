Совфед проработает вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам

Совет Федерации постановил проработать вопрос об увеличении оплаты труда общественным защитникам. Об этом говорится в документе, поступившем в РБК.

«Проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда», — отмечается в постановлении.

«Важно, чтобы решение об увеличении оплаты было не формальным и не просто индексом к инфляции — важно в разы увеличить оплату квалифицированного труда защитников по уголовным делам», — заявил РБК статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, партнер Pen&Paper Константин Добрынин.

По его мнению, адвокаты выполняют конституционно значимую функцию, защищая нарушенные права людей, и оплата такого «тяжелого интеллектуального и высоко стрессового труда» не должна быть унизительной.

20 июня первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде, заявил о готовности ведомства увеличить расходы на оплату труда адвокатов, которых назначает государство. В настоящий время защитники за подобную работу получают 550 руб. в день, или 11,5 тыс. руб. в месяц. При этом другие участники процесса получают намного больше.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам после обращения к нему Федеральной палаты адвокатов. Срок исполнения этого поручения был продлен до 20 июля 2018 года.