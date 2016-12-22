Совфед одобрил повышение пошлин на загранпаспорт и права

Совет Федерации одобрил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно тексту документа, также повышается госпошлина на загранпаспорт для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Кроме того, закон предполагает увеличение пошлины за государственную регистрацию транспортных средств с 800 руб. до 1,5 тыс. руб. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца составит 3 тыс. руб. Такие же тарифы предусмотрены за замену утраченного или пришедшего в негодность водительского удостоверения.
Закон о повышении пошлины за выдачу загранпаспорта был принят депутатами Госдумы 19 июня. Автором инициативы выступило правительство.