В Кирове водителя автобуса наказали за просмотр футбола во время езды

В Кирове наказали водителя, который во время движения пассажирского автобуса смотрел матч чемпионата мира по футболу на ноутбуке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
21 июня в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Злой кировчанин» была опубликована фотография, на которой водитель смотрит матч. Отмечалось, что снимок был сделан в автобусе №54. По данным администрации, данный маршрут по договору с городом обслуживает АО «Автотранспортное предприятие».
На предприятии была проведена служебная проверка, подтвердившая данную информацию.
Водителю объявлен выговор за нарушение правил перевозки пассажиров, а также снизили размер премии. Также с сотрудниками автотранспортной компании провели инструктаж по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Он продлится до 15 июля.