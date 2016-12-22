Украина провела артиллерийские учения у границы с Крымом

Артиллеристы военно-морских сил Украины провели военные учения в Херсонской области — около границы с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Цель учений — оборона морского побережья и «уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий».

Отмечается, что было отработано поражение целей в районах «временно оккупированных населенных пунктов». Кроме того, особое внимание было уделено действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости, в том числе ночью. Также военные провели тренировку с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

В начале июня российские военные в Крыму провели учения. В их ходе зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» успешно отбили ракетный удар условного противника.

Крым присоединился к России по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина не признала результаты и считает Крым своей «временно оккупированной территорией».