Власти Москвы заявили о сжатии сроков строительства домов по реновации

Сроки строительства домов по программе реновации в Москве сократятся на 80 дней. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, это произойдет до конца текущего года. «Работы продолжим в части оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий», — сказал Левкин, уточнив, что сейчас этот вопрос находится в проработке.

Он отметил, что в итоге срок прохождения административных процедур для строительства объекта реновации должен составить 538 дней. Чиновник напомнил, что в прошлом году этот срок составлял 927 дней, а сейчас — 618. «Оптимизация не повлияет на качество реализации самой программы», — заключил он.

В конце мая заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, что первую ветхую пятиэтажку в рамках реновации снесут до конца года.