В Рязани загорелся склад с картоном и пластиком

В Рязани произошел пожар в производственном ангаре. К месту происшествия выехали усиленные бригады спасателей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В ведомстве отметили, что к месту пожара была направлена передвижная экологическая лаборатория для замера предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
В МЧС отметили, что в результате пожара пострадавших нет, его площадь составила около 1 тыс. кв. м. К 11:30 возгорание было локализовано. На сайте регионального МЧС сообщается, что к ликвидации пожара привлечены 10 автомобилей и 30 человек личного состава.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона заявил, что горит склад с картоном и пластиком на площади 1,4 тыс. кв. м. По его словам, помещение принадлежит ООО «Экошлак».
В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.