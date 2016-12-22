Мужчина в форме на конференции ОБСЕ сообщил о передаче взрывчатки Сенцову

На конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина в военной форме заявил, что лично перевез в 2014 году на территорию Крыма некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме, сообщает издание Strana.ua.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных», — сказал он. Издание отмечает, что из контекста речи мужчины можно сделать вывод, что речь идет о взрывчатых веществах.



По его словам, разгласить эту информацию он решил для того, чтобы украинские спецслужбы нашли тех, кто ее «слил» и «подставил» Сенцова. Мужчина также предположил, что Сенцов «не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».

По данным Strana.ua, мужчину зовут Сергей Стериков, на фотографиях в социальных сетях он часто позирует в военной форме, у него есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в антитеррористической операции в Донбассе.

Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года. Его обвинили в подготовке к взрыву памятника Ленину в Симферополе и теракту у Вечного огня 9 мая. В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

16 мая этого года режиссер объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. В украинском МИДе говорили, что рассматривается возможность обмена Сенцова на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого арестовали на Украине по обвинениям в госизмене.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сложность такого обмена заключается в том, что Сенцов не признает себя гражданином России и осужден по тяжкой статье.