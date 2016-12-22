В Новосибирске из горящей высотки эвакуировали более 60 человек

Из-за пожара в жилом доме в Новосибирске эвакуировали свыше 60 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Там рассказали, что пожар произошел в 6:36 утра по местному времени (2:36 мск), жильцов вывели по лестнице, из горящей квартиры спасли трех человек, включая одного ребенка. В 6:57 (2:57 мск) огонь был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара задействовали 27 человек и восемь единиц техники.
Как уточняет местное издание «Сибкрай», возгорание произошло в 17-этажном здании на улице Русская. Чтобы спасти трех человек, оказавшихся на 12-м этаже, спасатели использовали люльку. С ее помощью на землю спустили жильцов, среди которых была беременная женщина.
Издание подчеркивает, что в доме сработала противопожарная сигнализация и часть людей вышла до прибытия пожарных.